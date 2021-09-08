موعد مباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة السعودية مباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موعد مباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الشباب والحزم يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) معقل الشباب وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.





القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الحزم في الدوري السعودي

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف وخمس دقائق مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة والنصف وخمس دقائق مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويمكن مشاهدة المباراة مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.





موقف الشباب والحزم في جدول الدوري السعودي

يحتل الشباب في الموسم الحالي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد من نقطة واحدة، حيث خسر مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حتى الآن ويسعى الشباب لإسعاد جماهيره والمنافسة بقوة على لقب الدوري بالإضافة إلى التأهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.





في حين يحتل الحزم في الموسم الحالي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطتين، حيث تعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة ويسعى للمنافسة بقوة في الموسم الحالي والاستمرار في بطولة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.