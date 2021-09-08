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تعزيزات امنية تزامنا مع نظر قضية مقتل الطفلة علياء أمام جنايات المنصورة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
انتشرت تعزيزات امنية مكثفة بمحيط محكمة جنايات المنصورة اليوم 8 سبتمبر 2021 تزامنا مع نظر قضية مقتل الطفلة علياء أمام الدائرة السادسة، والتي استدرجها صاحب محال بعزبة الجزار التابعة لمركز شربين اي قام بخطفها ٥ أيام وقتلها، عثر ملقاة داخل شيكارة بعزبة الجزار بدائرة مركز شربين وتبين خطفها وقتلها على يد المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، في غضون شهر يناير 2020.

وكان أمر المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بإحالة المتهم «محمد ا.ع»، وشهرته محمد القصاص، 29 سنة، صاحب محل بقالة بمدينة شربين، للجنايات بتهمة قتل المجني عليها الطفلة علياء بدير عيد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

واعترف المتهم بأنه شاهد علياء أمام المحل الخاص به وقام باستدراجها لمسكنه وقام بدفعها أرضًا حتى سقطت مغشيًا عليها، ثم قام بتوثيق يديها وفمها حتى فاضت روحها إلى بارئها محدثًا بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.

ووجهت له تهمة أخرى في الجناية رقم 3687 لسنة 2020 جنايات شربين، والمقيدة برقم 185 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة، وهي خطف المجني عليها بالتحايل بأنه حال إبصاره لها قام باستدراجها لمسكنه واهمًا إياها إحضار شريط عقار دوائي من داخل مسكنه المتاخم للمحل الخاص به مستغلًا في ذلك حداثة سنها قاطعًا بذلك الصلة بينها وبين ذويها.

وأكدت التحقيقات أن أسرة المجني عليها أرسلتها لشراء مستلزمات من صيدلية، وحال عودتها استدرجها المتهم إلى داخل بيته اعتقادًا منه أنها ابنة شخص بينهما خلاف بسبب شراء منزل، إلا أنها كانت ابنة الوسيط في البيع فقتلها وأخفى جثتها وما أن أتيحت له الفرصة حتى ألقاها في القمامة.

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