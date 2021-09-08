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"مصر للألومنيوم " تسيطر علي حريق بمصنعها في نجع جمادي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:34 ص
مصر للالومنيوم
مصر للالومنيوم
نيفين سمير
أعلنت شركة مصر للألومنيوم،  عن نشوب حريق محدود أمس الثلاثاء بسبب عطل فني ، بخط الدرفلة على الساخن بمصنع ألومنيوم نجع حمادي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه تم التعامل مع الحريق بنظام الإطفاء الذاتي بالمصنع، وتم السيطرة على الحريق بمساعدة قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالمصنع، ولا يوجد خسائر في الأرواح، كما لم يتعطل الإنتاج بباقي قطاعات الشركة، وجاري العمل على حصر الخسائر المادية.

وكانت مصر للألومنيوم حققت خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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