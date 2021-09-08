رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021

يترقب جميع الطلاب نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعدها، على أن تكون اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورقيًا في اللجان بالمدارس، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.





ويستعد هؤلاء الطلاب للاستعلام عن النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الفني للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021.





وخلال السطور التالية، سنعرفكم على خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، من خلال موقع بوابة التعليم الفني، وهي كالتالي:-





موقع بوابة التعليم الفني.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021





- يقوم الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الدور الثاني في الدبلومات الفنية بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالدبلومات الفنية ( اضغط هنــــــــــــــــا ).





- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.





- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على "عرض النتيجة".





- تظهر أمام الطالب صفحة يقوم بها بإدخال بعض البيانات الخاصة به، مثل الإدارة التعليمية والمدرسة.





- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة به.



