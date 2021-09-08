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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:42 ص
رقية جمال
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا ورطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأن يكون مائلًا للحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس معتدلًا رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 34 والصغرى 25 
الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 25 
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24 
بورسعيد العظمى 30 والصغرى 26 
دمياط العظمى 30 والصغرى 26 
الإسماعيلية 34 الصغرى 24 
السويس العظمى 33 والصغرى 25 
العريش العظمى 31 والصغرى 25 
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29 
الغردقة العظمى 38 والصغرى 28 
الفيوم العظمى 36 والصغرى 25 
بني سويف العظمى 36 والصغرى 25 
المنيا العظمى 36 والصغرى 22 
أسيوط العظمى 37 والصغرى 23 
سوهاج العظمى 38 والصغرى 23 
قنا العظمى 41 والصغرى 26 
الأقصر العظمى 42 والصغرى 26 
أسوان العظمى 42 والصغرى 30 
الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 27 
شلاتين العظمى 41 والصغرى 28 
حلايب العظمى 39 والصغرى 27 

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مصر درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس الأرصاد

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