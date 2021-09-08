أخر تطورات عرض جالاتا سراي لضم محمد النني

تقدم نادي جالاتا سراي التركي بعرض لأرسنال من أجل ضم النني، قبل غلق فترة الانتقالات في تركيا اليوم الأربعاء.









ورفض نادي أرسنال عرض جالاتا سراي من أجل شراء النني قبل قليل، ولكن قد يتم السماح للني بالرحيل في الساعات القليلة المقبلة إذا وصل عرض جديد خاصة بعد منع آينسلي مايتلاند نايلز من المغادرة على سبيل الإعارة إلى إيفرتون في نهاية الميركاتو الصيفي في إنجلترا يوم 31أغسطس الماضي.









كما رفض آرسنال الاستغناء عن النني نظرًا لحاجة أرتيتا للاعب خلال الموسم.









وشارك محمد النني مع أرسنال هذا الموسم في مباراة واحدة في الدوري ومثلها في كأس الرابطة.