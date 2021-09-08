محمد سيد بشير يكشف سبب منعه من السفر لمتابعه مسلسله Cypher



كشف المؤلف محمد سيد بشير عن كواليس مسلسله الأمريكي Cypher الذي بدأ خطواته نحو العالمية، مشيرًا إلى أن بداية العمل على المشروع كانت مع الفنان أحمد زاهر حيث قام بجلسة تعارف جمعت بشير بالمخرج التونسي مجدي السميري.



وقال محمد سيد بشير في تصريح صحفي له، أن بداية الأمر سيطر عليها الظروف الكوميدية، حيث أنه كان كاتبًا معالجة مسلسل رمضان يحمل اسم ظهور مفاجئ بعد مسلسل 7 أرواح وأثناء تحضير فيلم هبوط اضطراري، وبشكل ما قرأ صديقه الفنان أحمد زاهر معالجة المسلسل، وأعطاها للمخرج مجدي السميري الذي أعجب بها كثيرًا فطلب مقابلتي.



وأضاف محمد سيد بشير، أنه لم يأخذ الأمر بجدية في البداية، ولم يخطر في ذهنه أنه سوف ينقلب الحال ليكون مسلسل أمريكي، فتوجهت ذات يوم لمقابلته وطلب منه المخرج أن ينفذا ذلك المسلسل خارج مصر، فرد بشير عليه بأن رغبته هو تنفيذه في مصر وليس بتونس، ليوضح له المخرج بأن يكون المسلسل خارج مصر وليس بتونس، فلم يتضح لبشير سوى أنه يريد أن يكون عربيًا فرفض أيضًا، لينتهي بالمخرج المطاف موضحًا أن يكون المسلسل أمريكي وهما الاثنان فقط العرب المشاركين بالمسلسل.



تابع :" وسافرت بعد فترة وعاد لي معه منتج أمريكي واتفقنا بشكل مُنظم على تنفيذه، وتوجهت للسفارة الأمريكية كي أقدم على السفر لأمريكا لمتابعة التحضيرات ومعي دعوة بالحضور، لكنهم رفضوا سفري رغم اتقاني للغة الإنجليزية، وأصحت أتابع مع صناع المسلسل عن طريق الاونلاين





يعد فيلم "العارف" هو آخر أعمال المؤلف محمد سيد بشير، وهو بطولة أحمد عز،أحمد فهمي،كارمن بصيبص إخراج أحمد علاء الديب.