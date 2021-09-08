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8 معلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
محمد العطار

خلال الفترة المقبلة، تستعد وزارة النقل، لبدء تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد عربات قطار المونوريل، وذلك على هامش افتتاحه أعماله التطوير في ميناء الإسكندرية، وذلك برفقة وزير النقل المهندس كامل الوزير، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بعد أن تصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل":

- يتم تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية من قبل تحالف شركتى الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات بأطوال 56 كم.

- يشمل 22 محطة علوية هى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".

- يستهدف مشروع المونوريل بشكل عام توفير ٣٣ محطة ربط بين جميع مناطق القاهرة الكبرى بحلول عام ٢٠٢٣ في المشروع عبارة عن مرحلتين رئيسيتين.

- تنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين.

- يعمل أتوماتيكيًا "بدون سائق"، والهيكل الخارجي له مصنوع من الألمونيوم حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته.

- زمن تقاطره 90 ثانية وبطاقة استيعابية تصل إلى 43 ألف راكب ساعة في الاتجاه، ومزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.

- قطاراته مكيفة وبه كاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لإستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، ومزود بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.

- أسعار المونوريل ستراعي جميع طبقات المجتمع، وستكون تنافسية لباقي وسائل المواصلات.

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