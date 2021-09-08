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المتحدث باسم طالبان: 3 فرق إماراتية وقطرية وتركية تدير مطار كابل

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:51 ص
مطار كابل
مطار كابل
وكالات

قال المتحدث باسم حركة طالبان، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، إن 3 فرق إماراتية وقطرية وتركية  تعمل على إدارة مطار كابل.

 

وقد أفادت القناة في وقت سابق، بوصول طائرة مساعدات إماراتية إلى العاصمة الأفغانية كابل.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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