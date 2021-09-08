محافظ بني سويف يتفقد اختبارات المتقدمين للإلتحاق بمدرسة مياه الشرب (صور)





وذلك بحضور: عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، المهندس كمال عمران مدير المدرسة، وموجهي عموم المواد الدراسية والمشرفين على أعمال الامتحانات.



وتابع محافظ بنى سويف، جانبًا من الاختبارات التى بدأت "الاثنين الماضي" طبقا لمجموعة من المعايير والضوابط التى يتم تطبيقها، حيث يتم احتساب 70% تمثل الدرجة الحاصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية، و10% تمثل درجة الاختبار للمقابلة الشفوية بشرط ألا يقل عن 7.5 من 10، و20 % لاختبار القدرات الذى يتم إليكترونيا فى 4 مواد "لغة عربية، لغة إنجليزية، علوم، رياضيات" بشرط ألا يقل الطالب عن 15 درجة من 20 من خلال تطبيق إليكترونى على الحاسب الآلي.



واستمع المحافظ لعرض موجز عن طبيعة الدراسة بالمدرسة التي أنشئت بالقرار الوزاري رقم 175 لسنة 2009، وتعد إحدى أهم المدارس الفنية النوعية التي تشهد إقبالا كبيرًا من الطلاب المتفوقين والمتميزين دراسيا للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، وتتواجد ضمن 4 مدارس فقط على مستوى الجمهورية، وتتميز بتوفير التدريب لطلابها أثناء الدراسة، وفرصة عمل لخريجيها عقب إنتهاء الدراسة التي تستمر 3 سنوات، يدرس الطالب خلال الصفين الاول والثاني دراسة شاملة، ليتخصص في السنة الثالثة والنهائية في أحد الأقسام الفنية "شبكات، محطات، معامل" بحسب المجموع ورغبة الطالب وفي ضوء الاحتياجات والتخصصات الفنية التي تحددها شركة المياه، ويمكن الطالب الالتحاق بكلية التعليم الصناعي أو كلية الهندسة.



وأكد محافظ بني سويف، على أن قطاع التعليم الفنى يأتى فى أولويات إستراتيجية المحافظة فى إطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تعتبر التعليم الفنى عنصرا محوريا فى معادلة تحقيق التنمية وركيزة أساسية فى بناء مستقبل مصر لما يتعلق بمجالات تنموية عديدة منها الصناعة وتوفير فرص العمل ودعم الإقتصاد القومى خاصة، فى ظل ما شهدته الدولة من تطور خلال الـسنوات القليلة الماضية فى مجال الاستثمار والحاجة إلى عمالة مدربة من فنيين ومهندسين وغيرهم لمواكبة ذلك التطور الملحوظ مع التطلع لإستعادة سمعة العمالة المصرية فى السوق العمل الإقليمى والدولي.



من جهته أوضح عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه سيتم قبول 60 طالبًا من إجمالى 4500 ممن تقدموا إليكترونيا بداية من 27 يوليو الماضي حتى 12 أغسطس 2021، وتم تصفيتهم إلى 655 طالبا، حيث تم الاختيار حسب مجموع الطلاب فى الشهادة الاعدادية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإجراء الاختبار الإليكترونى بمشاركة موجهى عموم المواد "عربي، إنجليزي، رياضيات، علوم" ومدير التطوير التكنولوجى بالمديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، معربا عن تقديره وشكره لحرص المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم على الدفع بجهود شركة المياه والمديرية لفتح فصل إضافى بالمدرسة ودعم التعليم الفنى بشكل عام.



وأشاد اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بدعم المحافظ "د.محمد هانى غنيم" لملف التعليم الفنى، خاصة مدرسة شركة المياه التى تعتبر مدرسة نوعية ضمن 4 مدارس على مستوى الجمهورية والتى يلتحق بها أبناء 10 محافظات وهى محافظات "الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر" إضافة إلى بني سويف، مشيرا إلى أنه تمت المراجعة الميدانية للمعامل المخصصة لاجراء الاختبارات فى ظل تداعيات كورونا، لافتا إلى أن زيادة فصل اضافى يعد إنجازا فى مجال التعليم الفنى وستزداد فرص الالتحاق وبالتالى فرص العمل لأبناء المحافظة.



تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاربعاء، سير أعمال اختبارات الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.