صاحب مصنع يدفن شخص حي خوفا من اكتشاف تنقيبه عن الآثار

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بغياب (شقيقه - مقيم بدائرة القسم) عقب خروجه من مسكنه وغلق هاتفه المحمول، وبسؤال (خطيبة المتغيب - مقيمة بدائرة القسم)، قررت بأنها تواصلت مع المتغيب هاتفيًا بتاريخ غيابه وأخبرها بتوجهه لمقابله أحد معارفه أمكن تحديده وتبين أنه (صاحب مصنع كائن بمحافظة الشرقية، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة).



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الأخير يقوم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالمصنع ملكه المشار إليه بالإشتراك مع المتغيب.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبمواجهته أقر بقيامه والمتغيب بالتنقيب عن الآثار داخل المصنع ملكه منذ عام بالإشتراك مع نجل عم المتغيب، وأثناء قيام المتغيب بأعمال التنقيب داخل الحفرة والتى يبلغ (عمقها 14 متر تقريبًا إنهارت عليه)، فقام بإضرام النيران بملابسه وإلقائها وجميع متعلقاته داخل الحفرة وتمكن من ردم الحفرة على المتغيب خشية ضبطه وتعرضه للمسائلة القانونية بعلم نجل عمه بالواقعة.



أمكن ضبط نجل عم المتوفى سالف الذكر، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



