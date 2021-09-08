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ضبط ٩١٧١ شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ٩١٧١ شخصا لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ٢٤٦ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٩٢٥ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

إجراءات احترازية
وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من اتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.. 

الكلمات المفتاحية

كمامات واقية شيشة أرجيلة

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