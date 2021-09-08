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البيئة تنفذ دورة تدريبية للعاملين بالبترول بعنوان "دور التفتيش البيئى"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نفذت الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى دورة تدريبية للعاملين بإحدى شركات البترول بالقاهرة بعنوان " دور التفتيش البيئى فى تحسين الأداء البيئى " للتعريف بدور وزارة البيئة الرقابى والذى يهدف إلى معاونة المنشآت على تحسين أدائها البيئى والتعريف بقانون البيئة والمعايير والاشتراطات الواردة به.

معلومات عن الدورة التدريبية

تناولت الدورة التدريبية تقديم نبذة مختصرة عن سجل الحالة البيئية الذى يوضح تأثير نشاط المنشأة على البيئة المحيطة، وسجل المواد والمخلفات الخطرة الذى يوضح كيفية التعامل مع المواد الخطرة من حيث التداول والتخزين والتخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تناولت الدورة إجراءات التفتيش التى يقوم الوزارة بإتخاذها للوقوف على مدي التزام شركات البترول بمعايير القانون رقم ٤ لسنة ٩٤ ولائحتة التنفيذية وتعديلاته.

و أشاد المتدربين بقيام وزارة البيئة بتنفيذ تلك الدورة وقيمة المعلومات المتعلقة بكيفية تحسين الأداء البيئى بالتطبيق على مجال البترول.

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