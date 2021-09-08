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الخميس و الجمعة.. سميرة سعيد ضيفة برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
الخميس و الجمعة.. سميرة سعيد ضيفة برنامج لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا

تستضيف الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا يوم الخميس والجمعة في برنامجها "لايف من الدوبلكس" المطربة سميرة سعيد، ومن المقرر عرض اللقاء على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً. 

ومن المقرر أن تتحدث سميرة سعيد خلال اللقاء عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية وعن علاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني، كما تقدم خلالها مجموعة من أغنياتها الشهيرة. 

يبث برنامج "لايڤ من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON. 

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