قرار مهم من "التعليم" بشأن معلمي وموجهي مادة التربية الرياضية

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه تم نقل تبعية معلمي وموجهى مادة التربية الرياضية إلى الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام بقطاع التعليم العام أسوة بمعلمى وموجهي المواد الأساسية المختلفة، حتى يتم تعظيم الفائدة من الناحيتين الفنية والإدارية في ذات الوقت وتستقر منظومة التعليم والتعلم بهذه المادة لكونها مادة أساسية ذات منهج وتوجيه فنى مثل المواد الدراسية الأساسية الأخرى.



مادة التربية الرياضية والعسكرية مادة نجاح ورسوب

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها: مادة التربية الرياضية والعسكرية مادة نجاح ورسوب ولها مناهج مخصصة لجميع المراحل ونوعيات التعليم ويتم ربطها وتتكامل مع المواد الدراسية الأخرى ولها اختبارات شهرية.



صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة بداية من الصف الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي بواقع 800 جنيه فقط لكل فرد من الفئات المستحقة مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف التى تم تطبيقها العام الدراسى السابق.



وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أنه فى حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية يتعين على المسئولين بالمديرية مخاطبة قطاع المحليات بوزارة المالية لجلب تعزيز بند 330، حافز تطوير التعليم لصرف الحافز للفئات المستحقة.



وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات بصرف الحافز للمستحقين اعتبارا من بداية العام الدراسي 2021/2022، وموافقة الوزارة بحالة الصرف الفعلي، مؤكدة أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لمتابعة حالة الصرف الفعلي لحافز تطوير التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التقصير أو التأخير فى صرف المستحقات.