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ضبط مسئول عن مطبعة لقيامه ببيع الكتب الخارجية بدون تصريح بالقاهرة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) لقيامه ببيع وتداول الكتب الخارجية "بدون تصريح" من الجهات المختصة،  وطبع ونسخ  الكتب الدراسية الغير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على (20 ألف كتاب خاص بالمراحل التعليمية المختلفة – 10 آلاف كتاب خارجى لأحد المراحل التعليمية).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر بتصرفه فى المضبوطات بالبيع (لصاحب مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، له معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه، وعثر بداخل المكتبة المشار إليها على (1500 كتاب خارجى خاص بمراحل التعليم المختلفة بدون تصريح من الجهات المختصة)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدها، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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