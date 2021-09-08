البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى رحيل كاهن من إيبارشية المنوفية



والأب المتنيح مواليد شهر أكتوبر ١٩٥٨ وسيم كاهنًا بيد نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية عام ١٩٨٣.



وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس غبريال منير، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

رقد في الرب اليوم الأب المبارك القس غبريال منير كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية سبك الضحاك التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر بلغ ٦٣ سنة بعد أن خدم المذبح المقدس لمدة ٣٨ سنة. وستقام صلوات تجنيزه اليوم.