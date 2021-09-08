بدأت اليوم الأربعاء، جلسة البرلمان الليبي المخصصة لمساءلة الحكومة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وتسلمها مهام عملها رسميًا.

ودعا "العسومي" في كلمته أمام الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الأشقاء في ليبيا إلى البناء على هذا الإنجاز التاريخي، والعمل سويًا لإتمام باقي الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية في البلاد نهاية العام الجاري 2021م.