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ضبط (937) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (937) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (13،35 طن "دهون حيوانية – دواجن – برجر – أرز أبيض") بدون مستندات  "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت منضبط (5،97 طن "لحوم كبدة مجمدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (9،75 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات) بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (أكثر من 5طن "سكر حر - ملسى -  زيت طعام"، 2460 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مسجلة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مركز لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (1،52 طن سكر تموينى - 468 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة) بحوزة المدير المسئول عن (محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة.

ضبط (8،32 منظفات صناعية "متعددة الأغراض "بدون مستندات "مجهولة المصدر" -753972 عبوة "صلصة طماطم – مرقة دجاج – مزيل عرق – معجون أسنان – كريمات – شامبو") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (شركة لتجارة السلع الغذائية وغير الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (389500 عبوة كريم مسحضرات تجميل ومستلزمات طبية (كمامة– جوانتى – سرنجات) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن (مخزن لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (75710 قطعة مستلزمات طبية (كمامة – جوانتى – خافض لسان) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (4 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات  "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) بحوزة مالك (مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.       

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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