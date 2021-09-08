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اليوم.. مصر للطيران تسير 80 رحلة دولية وداخلية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت مصر للطيران، اليوم الأربعاء، عن تسيير 80 رحلة جوية تنقل ما يقرب من 9255 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

53 رحلة دولية
وتنطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 53 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، عمّان، الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، روما، باريس،إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، مسقط) بالإضافة إلى 21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9255 راكبا.
 
إجراءات احترازية بالمطارات
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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