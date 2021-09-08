كشف ملابسات تقييد أخ لشقيقته منذ ٢٠ عاما بقنا

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة، لكشف ملابسات تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام أخ بتقييد شقيقته بالسلاسل منذ عشرون عامًا فى قنا ومطالبات بالتدخل.



بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا )، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أفاد بأن (شقيقته) مطلقة منذ حوالى عشرون عامًا وطليقها (يعمل خارج البلاد) ولهما إبنتين (إحدهما متزوجة – والأخرى مقيمة مع والدها بالخارج) وأنها تعانى من مرض نفسى منذ أكثر من 18 عاما وأنه تم حجزها بمصحات نفسية أكثر من مرة بمحافظتى (أسيوط – سوهاج) كان أخرها منذ 5 أعوام، وخشية قيامها بإيذاء نفسها قام بتوثيقها بسلاسل حديدية رفيعة داخل منزل خاص به مكون من طابق واحد وأضاف بأنه يلجأ أحيانًا لذلك عندما تشتد عليها أعراض المرض وعلى فترات متباعدة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



