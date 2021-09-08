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انتقال فريق من النيابة لمعاينة موقع حريق الشرابية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
انتقل فريق من نيابة الشرابية لمعاينة موقع حريق هائل استمر لساعات والتهم عدد 12 من محال الأخشاب التجارية ومسجد العزبة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لكشف سبب اندلاع الحريق.

وكان قد انتقل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بصحبة القيادات الأمنية لموقع الحريق للإشراف على جهود الإطفاء على الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق هائل اندلع في مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية.

‏تلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الواقعة، للسيطرة على الحريق وإخماده.


وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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