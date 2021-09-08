الأرصاد تعلن: طقس حار على الوجه البحري وشمال الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد,





وتوقعت الأرصاد أنه يسود طقس مائلا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح من 2: 2.5 مترفرص .





وتشهد البلاد فرص وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية بمطروح والسلوم على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.