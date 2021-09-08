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مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:09 م
هبة عبد الحفيظ
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (1000 قرص لعقار الترامادول المخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)
وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، كما أضاف بتحصله على المضبوطات من ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) "لا يمكنه الإرشاد عنه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، كما أضاف بتحصله على المضبوطات من ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) "لا يمكنه الإرشاد عنه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.