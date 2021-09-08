محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مختلف مشروعات الرصف بشتى مدن ومراكز وقرى المحافظة، والوقوف على نسب التنفيذ بها، ورصد المعوقات ـ إن وجدت ـ والعمل على وضع الحلول السريعة والمناسبة لها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس طارق يوسف الجزار رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقة بني سويف، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الصيانة بالهيئة، والاستاذ حسين رجب مدير التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، وروؤساء مجالس المدن، ومسئولي التخطيط بمجالس المدن.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بشتى أنحاء المحافظة ونسب التنفيذ، والتداخلات بين القطاعات وكيفية حلها، ومناقشة المعوقات ووضع أفضل الحلول لها، ومراجعة خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، فضلًا عن مشروعات مديرية الطرق بالفيوم، بجانب رصد المستجدات الهندسية خلال عمليات الرصف.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أشار إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الرصف، مع التنسيق بين مختلف القطاعات من خلال المحاضر التنسيقية، حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع أخر، والالتزام بالمواصفات والمقاييس الهندسية والفنية اللازمة بإشراف من اللجان المتخصصة، والعمل على دخول الطرق الخدمة بكامل كفاءتها لتيسير حركة السير للمشاة والسيارات وتوفير الوقت والجهد.



وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على روؤساء المجالس برصد أية ملاحظات أو تداخلات بالطرق خلال عمليات الرصف حفاظًا على المال العام، كما وجه مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة كافة الإعلانات بنطاق الطرق التى تقع تحت إدارتهم، واستغلال أماكن الإعلانات لتحقيق أقصى استفادة منها وخاصة بالجزيرة الوسطى للطريق الدائري، مشددًا على مراجعة البرتوكول المبرم بين المحافظة والهيئة في هذا الشأن.



وتابع المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الرصف من قبل مهندسي الهيئة العامة للطرق والكباري، التى شملت الطرق والشوارع والميادين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظ وجه باستكمال أعمال الأرصفة بواسطة البلدورات الجاهزة عقب الانتهاء من أعمال رصف الطرق للحفاظ على الشكل الجمالي.



كما وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطرق بإعداد تقرير تفصيلي بشأن طريق سنورس جبلة، خاصة بمنطقة إنهيارات الحوائط الساندة لمعرفة سببب تلك الانهيارات حفاظًا على البنية الأساسية للطريق، فضلًا عن مراجعة بعض الأعمال بطريق سجن دمو بالتنسيق بين مسئولي مديرية الطرق ومجلس مدينة الفيوم والري، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال طريق محور دار الرماد، والتنسيق بين مجلس المدينة والجهة المنفذة لإزالة أي عوائق قد تؤدى إلى تأخر الأعمال به، فضلًا عن أعمال مراجعة العدايات ومناطق التباطؤ والتسارع بالطريق الربع دائري بأبشواي.



كما تم استعراض عدد من الطرق المزمع رصفها للربط بين مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمراكز التى لم تنضم بالمبادرة خلال المرحلة الحالية، لتنفيذ أعمال الرصف بشكل متكامل داخل مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووجه محافظ الفيوم مسئولي مديرية الطرق بالتنسيق مع مسئولي هيئة الطرق ومجالس المدن ومسئولي شركات المرافق، بمراجعة تلك الطرق على أرض الواقع قبل الشروع برصفها، وإعداد محضر تنسيقي لكل طريق على حدة، منعًا لتعارض رصفها مع أعمال أخرى خاصة بالبنية التحتية الأساسية، من غاز ومياه شرب وصرف صحى وأعمال شركة الاتصالات وغيرها.