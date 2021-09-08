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"نقطة ومن أول السطر" مؤتمر شباب كنيسة سانت تريزا بالشرابية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى

انطلق مؤتمر شباب كنيسة سانت تريزا بالشرابية وذلك بقيادة الأب چوزيف الكرملي.

بدأ اليوم الأول بلقاء افتتاحي مع الشماس الإكليريكي ميشيل الفي وكان بعنوان "الوحي والإلهام"، ثم لقاء آخر مع نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بعنوان "البدء من جديد" ثم استمع نيافته إلى كل متطلبات الشباب.

ثم بدأ اليوم التالي بتأمل تلاه لقاء مع الأستاذ ماجد ماهر بعنوان "الوصايا العشر".
ثم استكمل الدكتور سامر ماهر بورشة عن وصية لا تشته ومفهوم الشهوة.
واختتم اليوم التالي مع الأب جوزيف حول معرفة الألم والله وكيفية التعامل مع الألم والمتألم.

ثم بدأ اليوم الأخير بتأمل ثم لقاء مع الأستاذ يسري بعنوان"اعرف نفسك" واستكمل اليوم الأب عماد بلقاء بعنوان "سر الاعتراف"

واختتم المؤتمر برتبة توبة والاحتفال بالقداس الإلهي.

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