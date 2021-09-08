تعرف على مناطق سقوط الأمطار غدا الخميس 9-9-2021

كشفت الأرصاد الجوية عن المناطق التي تشهد أمطار غدا الخميس، الموافق 9-9-2021، مؤكدة انه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .





وعن مناطق سقوط الامطار غدا، تتعرض م ناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا بمطروح والسلوم والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ لأمطار خفيفة على فترات متقطعة.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



