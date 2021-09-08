الأنبا دانيال يترأس قداس المناولة بكنيسة الراعي الصالح بالسويس

حوار أبوي





استقبال نيافة المطران دانيال

الجدير بالذكر أن الأب الراعي، والشمامسة، والخدام والخادمات، وشعب الرعية كانوا في استقبال نيافة المطران دانيال.



ترأس صاحب النّيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة الراعي الصالح بالسويس، بمشاركة الأب بشاي إسحق، راعي الكنيسة، والأب جوزيف وهيب، راعي كنيسة الحبل بلا دنس للآباء الفرنسيسكان بالسويس.أجرى نيافته حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول الكنيسة والعلاقة مع الله، مشيرًا إلى أهمية المعمودية في حياتنا، مختتمًا القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين، كما وزع الأنبا دانيال الهدايا التذكارية على الأبناء والبنات المُحتفى بهم.