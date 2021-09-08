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كاريتاس- مصر تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للمشروع التعليمي بالهجانة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
أعلنت صفحة كاريتاس- مصر، الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى "للمشروع التعليمي بالهجانة" من مدرسة "سان فنسان دي بول" بالعباسية.

الجدير بالذكر أن المشروع كان قدم عام ٢٠٠٧ بالتعاون مع كاريتاس - النمسا، حيث يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المشروع خمسة وأربعين طالبة، كما يبلغ عدد طالبات الدفعه الأولى ست طالبات.

وفي سياق آخر، كان وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، مذكرة تفاهم مع مركز سيتي- كاريتاس مصر، ممثلًا عنه الدكتورة مادلين صبري، المشرف العام على المركز بشأن التعاون المشترك في مجال التوعية والتدريب وتقديم الاستشارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

الكلمات المفتاحية

مصر مشروع تعليمي كاريتاس-مصر الهجانة

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