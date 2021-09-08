كاريتاس- مصر تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للمشروع التعليمي بالهجانة

وفي سياق آخر، كان وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، مذكرة تفاهم مع مركز سيتي- كاريتاس مصر، ممثلًا عنه الدكتورة مادلين صبري، المشرف العام على المركز بشأن التعاون المشترك في مجال التوعية والتدريب وتقديم الاستشارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.



