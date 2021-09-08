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تعيين مديري إدارات جدد بجامعة بنها

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أصدرت الأستاذة شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها قرارات بتعيين وتكليف مديري إدارات جدد بالجامعة وذلك بعد الانتهاء من مقابلة المتقدمين للوظائف التى تم الإعلان عنها.

قرارات بالتعيين 
وشملت القرارات تكليف حامد محمد عبده كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة بالإدارة العامة لحسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالإدارة، وتكليف لميس محمد عبد المنعم كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة لشئون العاملين بالإدارة، وتكليف أحمد عبد الحكيم عبد الحكيم أخصائي شئون تعليم ودراسات عليا وعلاقات علمية وثقافية بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم للعمل رئيس قسم شئون التعليم بكلية الفنون التطبيقية ببنها.

كما شملت القرارات تعيين هاني عبد العظيم حسين أخصائي مشتريات ومخازن بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالإدارة، وتعيين رجب بنداري يوسف أخصائي علاقات عامة بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإعلام للعمل مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالإدارة، وتعيين إنجي يوسف صدقي أخصائي علاقات عامة بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإعلام للعمل مدير إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وتعيين ياسر محمد مهدي أخصائي مشتريات ومخازن بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة المخازن بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالإدارة، تعيين كريم أحمد هاني أخصائي شئون مالية بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة المخزون السلعي بالإدارة.

قرارات بتعيين مديري إدارات جدد
وشملت القرارات أيضا تعيين منى إبراهيم محمد أخصائي شئون عاملين بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية للعمل مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية، وتعيين صبحي يحيى راشد أخصائي اجتماعي بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الخدمات الاجتماعية للعمل مدير إدارة شئون التعليم بكلية التربية ببنها، وتعيين أحمد سعيد أحمد أخصائي مكتبات ووثائق بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف المكتبات بكلية الآداب ببنها للعمل مدير إدارة المكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بالإدارة.

الكلمات المفتاحية

مديري إدارات جدد جامعة بنها الإدارة المركزية

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