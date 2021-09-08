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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:11 م
محمود الجلاد
اعتمد محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات (التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1441 1442هـ 2020/2021م.
وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 520 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 56.83%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1153 طالبًا وطالبة.
وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 56.45%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 941 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 62.62%.