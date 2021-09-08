Advertisements

حكم هام من المحكمة بشأن حسن راتب في قضية تهريب الآثار

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب الأموال سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت".

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين بقيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

الكلمات المفتاحية

حسن راتب تهريب الاثار بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

قرار مهم من "التعليم" بشأن معلمي وموجهي مادة التربية الرياضية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يضم صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يومين

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة بشأن انتقال محمد بسام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "المدارس الخاصة" على زيادة المصروفات بنسبة 25% (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ يوم

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحسم أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 23 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

11:34 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

قرار مهم من "التعليم" بشأن معلمي وموجهي مادة التربية الرياضية

11:58 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements