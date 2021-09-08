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رابط دخول الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي 1443 بالسعودية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:11 م
منصة مدرستي 1443
منصة مدرستي 1443
هناك العديد من الاشخاص داخل المملكة العربية السعودية، يبحثون عن رابط دخول الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي 1443، وذلك تزامنًا مع استعداد الطلاب للعام الدراسي الجديد.

وأوجبت وزارة التربية والتعليم بالسعودية، تطبيق اختبار تعزيز المهارات، استعداداً للعام الدراسي الجديد في مختلف المراحل التعليمية، حيث تعد المنصة أحد المنصات التعليمية الإلكترونية بالمملكة، وذلك ابتداء من يوم الأحد الماضي الموافق 5 سبتمبر، ويمكن الدخول لحل الامتحان بعد تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للاختبارات للعام الهجري 1443.

ويستعرض لكم موقع "الفجر" الالكتروني، رابط دخول الاختبارات الالكترونية في منصة مدرستي 1443، وكيفية تسجيل الدخول وإنشاء حساب عبر المنصة. 

رابط دخول الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي 1443
وتجرى من خلال منصة مدرستي، اختبارات تعزيز المهارات لقياس مدى تحصيل الطلاب خلال العام الدراسي الماضي، وأتمت وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، العملية التعليمية إلكترونيا في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك من المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول والثاني، بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، وذلك في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات ومواد العلوم.

رابط دخول الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي 1443

- قم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا).

- أنقر على خيار منصة العودة إلى المدارس، ثم انقر على اختيار تسجيل جديد من قائمة الخيارات.

- اكتب كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية ورقم الهاتف، ثم اضغط على زر تحقق لتصلك رسالة.

- بعد استلام رسالة بكود التحقق على الهاتف الخاص بك، قم بإدخال كود التحقق.

وبذلك تكون قد أتممت تسجيل الدخول.

ويمكنك تسجيل دخول منصة مدرستي، بعد إنشاء حساب من خلال اتباع ما يلي:

- أدخل على رابط منصة مدرستي.

- ثم اضغط على اختيار الدخول بحساب مايكروسوفت.

- أنقر على الاختبارات من قائمة الاختيارات المتاحة.

- اضغط على أيقونة الاختبارات المركزية واختيار إجراء الاختبار.

- في النهاية يجري تحديد مدة زمنية لإنهاء الاختبار وبموعد محدد لكل صف دراسي على حدة.

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