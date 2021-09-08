ماندو العدل يعلن عن إنطلاق تصوير فيلمه الجديد "الملحد"

"الأبطال بدون ترتيب أسماء "أحمد حاتم، شرين رضا، محمود حميدة، نجلاء بدر، صابرين، حسين فهمي تارا عماد، مصطفى درويش، أحمد السبكي" فيلمي رقم 4 يا كريم يا رب".



يذكر أن المخرج ماندو العدل شارك في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "بين السما والأرض" وهو من بطولة درة، هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ومن إنتاج نجيب محفوظ.

أعلن المخرج ماندو العدل عن إنطلاق تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان"الملحد"، من خلال حسابه الشخصية على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيس بوك".شارك ماندو العدل جمهوره صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً:"بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم الملحد (من صناع فيلم صاحب المقام) تأليف إبراهيم عيس، إنتاج أحمد السبكي".وتابع قائلاً: