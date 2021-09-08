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لمدة أربع ساعات.. فصل التيار الكهربائي بمناطق غرب المنصورة السبت

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائى وتأثر عدد من الأماكن بنطاق الحى، حيث سيتم الفصل الشامل عن لوحة توزيع مشعل ولوحة توزيع الفردوس، يوم السبت المقبل ولمدة أربع ساعات، من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات منية سندوب وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

المناطق المستهدفة
والمناطق التى سيتم الفصل عنها لوحة توزيع مشعل، ولوحة توزيع الفردوس، والمناطق التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع مشعل منشية المصطفى، الثلاجة، شارع سكة سندوب، الحسنية، شارع حسين بك، العباسى، شارع بورسعيد، شارع السلخانة، شارع محمد فتحى، الأسواق، شارع الجلاء حتى مدرسة عمر بن عبد العزيز، بنك الدم بالشيخ حسانين.

والمناطق التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الفردوس ( منطقة المجزر بالكامل، مستشفى التأمين الصحى بالمجزر، جزء من منطقة ام الجلاجل، جزء من شارع عبد السلام عارف من بنزينة الغاز حتى سامية الجمل، محطة مجارى مورجانتى، منطقة خلف الامن المركزى، جزء من منطقة سامية الجمل، منطقة سندوب.

وأهابت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

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