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تأييد قرار التحفظ على أموال نائب الجن وأسرته في قضية الآثار الكبري
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:21 م
مـروة هيـكل
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال البرلماني السابق علاء حسانين وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها؛ لاتهامه بالاتجار فى الآثار في القضية المعروفة إعلاميا بالآثار الكبرى.
تأييد قرار التحفظ على أموال علاء حسانين وأسرته
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
حسن راتب يمول علاء حسانين
وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين بقيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
تأييد قرار التحفظ على أموال علاء حسانين وأسرته
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
حسن راتب يمول علاء حسانين
وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين بقيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.