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تأييد قرار التحفظ على أموال نائب الجن وأسرته في قضية الآثار الكبري

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:21 م
علاء حسانين
علاء حسانين
مـروة هيـكل
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال البرلماني السابق علاء حسانين وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها؛ لاتهامه بالاتجار فى الآثار في القضية المعروفة إعلاميا بالآثار الكبرى.

تأييد قرار التحفظ على أموال علاء حسانين وأسرته
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

حسن راتب يمول علاء حسانين 
وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين بقيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

الكلمات المفتاحية

قضية الآثار الكبرى علاء حسانين حسن راتب

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