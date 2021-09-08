جامعة الفيوم تشارك في المؤتمر العلمي العربي لمواجهة وباء كورونا

المؤتمر العلمي العربي



بالمشاركين بالمؤتمر معربا عن إيمان جامعة الفيوم بدورها الهام الذي يدفعها للسعي دائمًا لتحقيق شراكة حقيقية مع الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها من أجل إنجاح الدور المناط بالجامعة في تطوير التعليم العالي والرقي بمستواه ليماثل المستويات العالمية في الدول المتقدمة وصولًا لدعم مسيرة البحث العلمي والسعي نحو التحول إلى مجتمع المعرفة وإعداد الخريجين بمؤهلات عالية تساهم في تأهيلهم ليكونوا صناعا للنهضة والتطوير.



جامعة الفيوم

وأشار إلى تطلع جامعة الفيوم لرؤية نتائج المناقشات والمداولات والتوصيات التي سيسفر عنها المؤتمر لتطبيقها كإضافة لتعزيز أهداف الجامعة لتنمية مشروعنا الوطني لبناء الدولة الحديثة.



وفي ختام كلمته قدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار الشكر للجنة التنظيم والباحثين ومقدمي أوراق العمل على مشاركتهم في فعاليات المؤتمر والذي يسهم في رفع مستوى التعليم العالي عربيا بحيث ينافس أعلى المستويات عالميا ويجتهد لعكس صورة إيجابية عن الإمكانات والمساهمات العربية عالميًا.



ومن جانبها أكدت الدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية والأمين العام للمجلس العربى للخدمة الاجتماعية، أن هذا المؤتمر يأتي متزامنًا مع بداية الموجة الرابعة من وباء (كوفيد- ١٩) والذي يجتاح العالم لنؤكد على أهمية دور العمل الاجتماعي في احتواء هذا الخطر العالمي لما يتناوله المؤتمر من محاور بشأن تلك القضية لتشمل التحديات التدريبية والتوظيف والقوانين بالإضافة لتحديات المبادئ الأخلاقية للعمل المهني الاجتماعي، وإلقاء الضوء على التحديات التي ستواجه مهنيي العمل الاجتماعي في مواجهة وباء كورونا المستجد.



كما أشارت إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على قرارات وتوصيات المؤتمر لإيجاد آليات جديدة تساهم بتوفير حياة كريمة مفعمة بالرخاء والازدهار لمجتمعاتنا خلال الفترة القادمة.



هذا وقدم الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، درع المجلس العربي للخدمة الاجتماعية باسم جامعة الفيوم تقديرا للجهد المبذول من المشاركين بالمؤتمر على مستوى العالم العربي.



ومن الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر تأتي بمشاركة عدد من الجامعات المصرية تشمل الفيوم والقاهرة وجنوب الوادي وحلوان وبني سويف والأزهر، بالإضافة إلى عدد من المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية والأكاديميات وكذلك مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بمحافظة الفيوم كما تشارك عدد من الجامعات من دول اليمن والسعودية وفلسطين ولبنان وقطر والعراق والأردن وفرنسا.

يذكر أن المؤتمر يقام بالتعاون بين جمعية الخدمة الاجتماعية باتحاد الجامعات العربية وجامعة الفيوم والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم والمجلس العربي للخدمة الاجتماعية والذي يرأس أمانته العامة الأستاذ الدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢١.وفي كلمة الدكتور محمد سعيد أبو الغار، والتي ألقتها نيابة عنه الدكتور زينب الباهي، رحب