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عميد كنائس الإسكندرية: الخلاف فرصة للنضج وتجاوزه يبني الكنيسة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
اختتمت خدمة الشباب السوداني الأسقفي المؤتمر التاسع بالإبروشية تحت شعار “دَرِّبني في حَقِّكَ وعَلِّمني، لأنَّكَ أنتَ إلهُ خَلاصي. مز ٢٥: ٥. بحضور مائة شاب وفتاة.
 
خدمة الشباب السوداني الأسقفي 
من جانبه قدم القس ديفيد عزيز عميد (رتبة كنسية) منطقة الإسكندرية كلمة شكر فى المؤتمر نيابة عن دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إذ بدأ المؤتمر بالشركة المقدسة ومحاضرة عن المصالحة.

عظة عميد كنائس الإسكندرية
تحدث العميد ديفيد فى عظته قائلا إن الخلاف منحنى خطر في كلا جانبيه ولكن المفتاح لتغير رد فعلنا للخلاف هو الإنجيل وفهمنا الأخبار السارة مضيفًا أن الله صالحنا بإرساله ابنه لنا ليموت هنا ويقوم من بين الأموات، وبذلك يصبح الخلاف فرصة للنمو والنضج الشخصي وتجاوزه فرصة لبناء الكنيسة وملكوت الله.


فيما أشار القس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية، إلى أن المؤتمر قدم موضوعات مختلفة عن المصالحة والشفاء والتحرير والصوم والصلاة، كما تضمن محاضرات عن سلطان المؤمن وأسماء الله واستخداماتها والعولمة وتأثيرها على الكنيسة، ودراسة شخصية لسفر دانيال.

يضم المؤتمر شباب الخدمة السودانية من مختلف المحافظات والكنائس في القاهرة والإسكندرية تحت إشراف مساعد المطران للخدمة السودانية القس ياسر كوكو  وبحضور مجموعة من  القساوسة الضيوف من السودان.

اختتم المؤتمر بالصلاة، كما شكر القس ياسر المطران سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة على دعمه للخدمة السودانية.

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كنائس الإسكندرية عميد كنائس الإسكندرية الإسكندرية

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