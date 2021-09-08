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السجن المشدد 15 سنة " لسباك" قتل عشيق شقيقته فى الساحل

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
داليا عادل
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، سباك بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة قتل عشيق شقيقته بمنطقة الساحل.


وجاء فى أمر الاحالة أن المتهم يدعى عبد اللطيف خ، ويعمل سباك، ووجهت له النايابة عدة تهم منها، أنه في يوم 6 يناير 2020 بمنطقة الساحل قتل المجني عليه غريب عبد الصبور، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما حيث استل المتهم سلاحا أبيض وطعنه 3 طعنات.

كما أصيب المجني عليه بعدة طعنات في العنق والآخرين في البطن قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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