السجن المشدد 15 سنة " لسباك" قتل عشيق شقيقته فى الساحل







وجاء فى أمر الاحالة أن المتهم يدعى عبد اللطيف خ، ويعمل سباك، ووجهت له النايابة عدة تهم منها، أنه في يوم 6 يناير 2020 بمنطقة الساحل قتل المجني عليه غريب عبد الصبور، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية بينهما حيث استل المتهم سلاحا أبيض وطعنه 3 طعنات.



كما أصيب المجني عليه بعدة طعنات في العنق والآخرين في البطن قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، سباك بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة قتل عشيق شقيقته بمنطقة الساحل.