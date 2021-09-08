نسرين طافش تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"



تحرص الفنانه نسرين طافش على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





شاركت نسرين طافش جمهورها صور جديدة لها أثناء عطلتها الصيفية على إحدي الشواطئ، وظهرت في الصور وهي مرتدية فستان قصير كط باللون "البني"، تركت شعرها منسدلاً على كتفيها،ووضعت مكياجاً هادئاً مما يتناسب مع جمالها، وعلقت على الصور قائلة:"متحقيقة هذه الرحلة؟".





وتابعت:"إن حقيقتها تكمن في أننا كلما غصنا بأعماقنا أكثر ونبذنا وهما تلو الأخر وكذبك تلوا الأخري نصبح أكثر خفة، والوعي بموجود المحبة يصبح أكثر قوة شيأ فشيأ فنشعر بالخفة أكثر وتصبح الحياة تدريجيا أكثر سهولة وعفوية".





يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "المداح" وهو من بطولة حماده هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، تأليف أمين جمال.