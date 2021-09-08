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استخدام السلطة يعرضك للسجن 7 سنوات.. تعرف على عقوبات التحرش الجنسي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة





وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، بهدف تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى، والذي يستهدف تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية بدلًا من جنحة، وجاءت العقوبات كالتالي:


• معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات.

• ‏ غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

• ‏أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.

• وتشمل ذلك أي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

• وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

• في حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


- عرف قانون التحرش الجنسي أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.

• ‏يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.

• ‏ إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

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