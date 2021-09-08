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أحمد الفيشاوي: فيلم "30 مارس" في دور العرض وتستفزني شخصيات الصراع النفسي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز

أطلقت شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي فيلم "30 مارس" في جميع دور العرض المصرية والدول العربية، ويشهد الفيلم عودة قوية لشركة دانا، حيث جمعت العديد من النجوم لأول مرة في فيلم يتناول الهلاوس ومزجها بالواقع.

وتحدث النجم أحمد الفيشاوي بطل الفيلم "30 مارس" عن هذة التجربة في تصريحات صحفية له، حيث قال:" بالنسبة لي تجربة مختلفة، فتقديم الشخصيات ذات الصراع النفسي دائمًا ما تمثّل لي تحديُا قويًا أحب أن أخوضه، وأيضًا التعاون مع كل هؤلاء النجوم في تجربتي الأولى مع شركة دانا هو أمر لا يتكرر مرتين، أتمنى أن يُعجب الجمهور بالفيلم ويستمتعوا بكل لحظة مجهود بذلناها من أجلهم".

ويتتبع فيلم" 30 مارس" رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

ويعتبر فيلم"30 مارس" عودة قوية لشركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال، ويجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.
أحمد الفيشاوي: فيلم "30 مارس" في دور العرض وتستفزني شخصيات الصراع النفسي
أحمد الفيشاوي: فيلم "30 مارس" في دور العرض وتستفزني شخصيات الصراع النفسي
أحمد الفيشاوي: فيلم "30 مارس" في دور العرض وتستفزني شخصيات الصراع النفسي
أحمد الفيشاوي: فيلم "30 مارس" في دور العرض وتستفزني شخصيات الصراع النفسي
أحمد الفيشاوي: فيلم "30 مارس" في دور العرض وتستفزني شخصيات الصراع النفسي
أحمد الفيشاوي: فيلم "30 مارس" في دور العرض وتستفزني شخصيات الصراع النفسي

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