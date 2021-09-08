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مسحة طبية للاعبى الأهلي قبل التدريبات اليوم

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مسحة طبية اليوم الأربعاء قبل انطلاق المران الجماعي المقرر لها السابعة مساءًا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويقوم لاعبو الفريق الأحمر بإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الانخراط في التدريبات الجماعية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة سلبية من المران الجماعي لمدة ١٠ أيام بعد مباراة أسوان الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة حيث من المنتظر أن يقود الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المران بعد العودة من بلاده.

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