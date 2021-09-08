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موسيماني يصل القاهرة بعد انتهاء الإجازة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
وصل القاهرة صباح اليوم الأربعاء بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمًا من جنوب إفريقيا بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها.

وكان موسيماني قد استغل الراحة السلبية التي منحها لفريق الأهلي بعد مباراة أسوان في نهاية الدوري الممتاز، وسافر إلى جنوب إفريقيا لقضاء إجازة مع أسرته هناك.

ومن المقرر أن يقود موسيماني مران الأهلي الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء في السابعة مساءًا بعد عودته من جنوب إفريقيا.


ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد مباراة أسوان في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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