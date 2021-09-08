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موسيماني يصل القاهرة بعد انتهاء الإجازة
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:34 م
علي نبوي
وصل القاهرة صباح اليوم الأربعاء بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمًا من جنوب إفريقيا بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها.
وكان موسيماني قد استغل الراحة السلبية التي منحها لفريق الأهلي بعد مباراة أسوان في نهاية الدوري الممتاز، وسافر إلى جنوب إفريقيا لقضاء إجازة مع أسرته هناك.
ومن المقرر أن يقود موسيماني مران الأهلي الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء في السابعة مساءًا بعد عودته من جنوب إفريقيا.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد مباراة أسوان في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.