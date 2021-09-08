Advertisements

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره كليرمونت يوم السبت المقبل 11 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأمراء.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره كليرمونت يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد كليرمونت في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

أخبار تهمك

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ يوم

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

أول تعليق من "المدارس الخاصة" على زيادة المصروفات بنسبة 25% (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مهم من "التعليم" بشأن معلمي وموجهي مادة التربية الرياضية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

تطورات جديدة بشأن انتقال محمد بسام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 18 ساعة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ ساعتين و 33 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

11:34 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

قرار مهم من "التعليم" بشأن معلمي وموجهي مادة التربية الرياضية

11:58 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements