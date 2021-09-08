Advertisements

الدبيبة: المدن الليبية بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:40 م
الدبيبة
الدبيبة
وكالات

قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن المدن الليبية بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية

 

 وقد انتقد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، تأخر البرلمان في إقرار الميزانية.

 

وأبدى رئيس الحكومة الليبية، استعداده للتعاون مع البرلمان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وبدأت اليوم الأربعاء، جلسة البرلمان الليبي المخصصة لمساءلة الحكومة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يضم صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مهم من "التعليم" بشأن معلمي وموجهي مادة التربية الرياضية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يومين

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

موسيماني يحسم أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال محمد بسام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "المدارس الخاصة" على زيادة المصروفات بنسبة 25% (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 18 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يومين

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

11:34 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

قرار مهم من "التعليم" بشأن معلمي وموجهي مادة التربية الرياضية

11:58 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements