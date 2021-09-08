الدبيبة: المدن الليبية بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية

قال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، إن المدن الليبية بحاجة لإعادة إعمار وإقامة مشاريع للبنية التحتية

وقد انتقد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، تأخر البرلمان في إقرار الميزانية.

وأبدى رئيس الحكومة الليبية، استعداده للتعاون مع البرلمان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وبدأت اليوم الأربعاء، جلسة البرلمان الليبي المخصصة لمساءلة الحكومة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.