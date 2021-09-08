سوسن بدر تدخل دار المسنين في حكاية "ري الحبيب"

وتعاني سوسن بدر خلال الأحداث من جحود ابنتها الفنانة إيمي طلعت زكريا التي تقوم بوضعها داخل دار المسنين.





يذكر أن الفنانة إيمي طلعت زكريا أنتهت من تصوير دورها كضيفة شرف في مسلسل عودة الأب الضال، بطولة بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالعال.

تشارم الفنانة سوسن بدر حالياً في حكاية "رق الحبايب" من مسلسل "ورا كل باب"، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن بطولة إيمي طلعت زكريا، منة بدر تيسير، بسنت النبراوي، وكوكبة مميزة من النجوم.