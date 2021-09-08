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مواعيد مباريات كأس مصر 2021 حتي النهائي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد مواعيد مباريات كأس مصر نسخة موسم 2020-2021.

وكان الاتحاد المصري قد أصدر بيانا رسميا يوم أمس الثلاثاء بشأن استكمال النشاط الكروي لإنهاء المباريات المتبقية من الموسم الماضي وذلك استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.


الأهلي مع إنبي في دور الـ16 يوم 25 سبتمبر

سموحة مع بيراميدز في دور الـ16 يوم 25 سبتمبر

وتلعب مباراة دور الـ 8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر.

مواعيد مباريات قبل النهائي:

الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر

الفائز من مباراة دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر

وقرر اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر حتي يتم إغلاق المسابقة بشكل رسمي في هذا الموعد.

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