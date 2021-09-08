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هالة السعيد: محفظة تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع مصر تجاوزت الـ 13 مليار دولار

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أحاطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجلس الوزراء بالزيارة التي قامت بها بصحبة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جمهورية أوزبكستان، للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.


كما أشارت الوزيرة إلى أن محفظة تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع مصر تجاوزت الـ 13 مليار دولار، يتم استثمارها في 350 مشروعا تنمويا، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك، منوهة لنجاح مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في دورته المقبلة.

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