وزير قطاع الأعمال يعلن افتتاح موسم تجارة الأقطان وتطبيق المنظومة الجديدة

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء موسم جني القطن في الوجه القبلي، وافتتاح موسم تجارة الأقطان، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة والتي بدأت بمحافظات الوجه القبلي، كما يجرى تطبيق النظام الجديد في مختلف المحافظات التي تضم مساحات مزروعة بالقطن، حيث تم البدء بمحافظات الوجه القبلي تزامنا مع موسم الجني، من خلال 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.



ووجه الوزير الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المتواصل لإنجاح التجربة، كما توجه بالشكر لجميع الوزارات المشاركة، والتي أسهمت في نجاح هذه التجربة بفضل جهودها الكبيرة.

